Iran: Téhéran dévoile un nouveau missile balistique

Le ministère iranien de la Défense a dévoilé, jeudi, un nouveau missile balistique d’une portée de 2000 kilomètres et capable de transporter des ogives pesant plus d’une tonne. Le missile Kheibar, dernière version du Khorramshahr, qui est le missile iranien de plus longue portée jusqu’ici, a été dévoilé à côté d’une réplique de la mosquée Al-Aqsa, dans le secteur palestinien de la vieille ville de Jérusalem, lors d’une retransmission en direct à la télévision publique.

Son nom fait référence à la ville antique de Khaybar, située dans l’actuelle Arabie saoudite, connue pour une bataille décisive du VIIe siècle, au cours de laquelle l’armée du prophète Mahomet a vaincu ses milliers d’habitants juifs. Selon les médias d’État iraniens, la vitesse du missile tactique à haute mobilité «peut atteindre Mach 16 en dehors de l’atmosphère et Mach 8 dans l’atmosphère», soit 16 et 8 fois la vitesse du son.

Contexte géopolitique tendu

Cette présentation intervient dans un contexte de tensions accrues dans le conflit israélo-palestinien et un peu plus d’une dizaine de jours après un cessez-le-feu à Gaza, qui a mis fin à cinq jours de conflit entre Israël et le Jihad islamique, mouvement islamiste radical et armé par l’Iran. Quelques jours après l’inauguration du missile Khorramshahr en 2017, le président américain de l’époque, Donald Trump, avait adressé un avertissement sévère à Téhéran, jetant une incertitude croissante sur la survie de l’accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 entre les grandes puissances et Téhéran.