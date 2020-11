Iran : Une chercheuse australo-britannique échangée contre trois Iraniens

La chercheuse australo-britannique Kylie Moore-Gilbert a été libérée mercredi en échange de trois Iraniens, après plus de 800 jours de détention.

La chercheuse australo-britannique Kylie Moore-Gilbert, condamnée pour espionnage au profit d’Israël, a salué mercredi la fin de son calvaire après sa libération acceptée par Téhéran en échange de trois Iraniens. Après plus de 800 jours de détention, cette spécialiste du Moyen-Orient a reconnu que son départ d’Iran serait «doux amer» en dépit des «injustices» subies.

«Je suis venu en Iran en amie, avec de bonnes intentions», a-t-elle affirmé dans un communiqué publié par le gouvernement australien, dans lequel elle rend aussi hommage aux Iraniens «chaleureux de cœur, généreux et braves». La chercheuse a aussi salué dans ce texte la fin d’une «épreuve longue et traumatisante», ajoutant que le soutien qu’elle a reçu en détention «était ce qui comptait le plus pour» elle.