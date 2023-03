diplomatie: Téhéran et Bagdad signent un accord de protection des frontières

Cette visite intervient à la veille du vingtième anniversaire de l’invasion de l’Irak emmenée par les Etats-Unis. Aujourd’hui, les liens entre Bagdad et Téhéran sont plus étroits que jamais et le gouvernement de M. Soudani est soutenu par une coalition parlementaire pro-Iran.

Certaines capitales occidentales mettent toutefois en garde contre une influence trop grande en Irak du voisin iranien, qui considère les Etats-Unis comme son plus grand ennemi depuis la Révolution islamique de 1979. Selon des propos rapportés par l’agence officielle iranienne Irna, Ali Shamkhani s’en est pris dimanche aux «activités anti-sécuritaires et vicieuses des éléments contre-révolutionnaires et terroristes dans la région [du Kurdistan irakien] et du nord de l’Irak».