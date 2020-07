Iran – Syrie

Téhéran et Damas signent un accord de coopération «militaire global»

Cet accord porte notamment sur le renforcement des systèmes de défense aérienne de la Syrie. Ces deux pays alliés font face à des pressions accrues des Etats-Unis.

«Faire face aux dangers»

«Les relations entre la Syrie et l'Iran sont stratégiques et fermes», a déclaré le ministre syrien. «La coopération bilatérale sur les plans militaires et de la sécurité est qualitative et se poursuit (...) malgré une pression croissante et des menaces de plus en plus sérieuses», a ajouté M. Ayoub. Il a promis que Damas «répondrait à tout nouveau défi avec davantage de détermination».