Iran

Téhéran exécute un espion qui a aidé à localiser un général

Les autorités iraniennes ont mis fin aux jours de Mahmoud Moussavi Majd, reconnu coupable d’espionnage pour le compte d’Israël et des Etats-Unis.

L'Iran a exécuté lundi un homme reconnu coupable d'espionnage de ses forces armées pour les Etats-Unis et Israël, et notamment sur les déplacements d'un général iranien tué plus tard par une frappe de drone, a annoncé la justice.