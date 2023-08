L'Iran critique les États-Unis après la saisie d'un pétrolier

La saisie par les États-Unis d’une cargaison de pétrole iranien représente un acte «non constructif et incompatible avec les messages envoyés en faveur d’un dialogue et contredit l’accord sur l’échange de prisonniers», a réagi le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, au cours d’une conférence de presse hebdomadaire, lundi. Il a précisé que son pays avait protesté en convoquant le chargé d’affaires suisse en poste à Téhéran, qui représente les intérêts des États-Unis en Iran, les deux pays n’ayant plus de relations diplomatiques. Les autorités iraniennes lui ont fait part de leur «forte objection» après l’annonce dans la presse qu’un pétrolier transportant du pétrole iranien, soumis à des sanctions américaines, avait été arraisonné en avril et que sa cargaison avait été récemment transférée dans un port du Texas.