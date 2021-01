Nucléaire iranien : Téhéran rappelle à Biden ses exigences

Les autorités iraniennes se disent prêtes à respecter l’accord sur le nucléaire, si les actes du nouveau locataire de la Maison-Blanche démontrent qu’il est «un partenaire fiable pour un effort collectif».

Anadolu Agency via AFP

L’Iran a rappelé vendredi ses exigences au nouveau président américain Joe Biden en vue d’un sauvetage de l’accord sur le nucléaire iranien : une levée «sans conditions» des sanctions, et que Washington renonce à vouloir «arracher des concessions».

Mohammad Javad Zarif prévient néanmoins que le chemin sera ardu et que le temps est compté.

«Le nouveau gouvernement à Washington est face à un choix fondamental. Il peut reprendre à son compte la politique faillie du gouvernement Trump (ou) Biden peut choisir une meilleure voie en mettant un terme à la politique de ‹pression maximale› de Trump, qui a échoué, et revenir à l’accord que son prédécesseur a abandonné», écrit-il.

«Respect complet des engagements»

En 2015, la République islamique d’Iran et le Groupe des Six (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) ont conclu à Vienne un Plan d’action global commun (PAGC) censé régler la question nucléaire iranienne après douze années de tensions.