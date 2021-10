Nucléaire iranien – Téhéran s’attend à une reprise «prochaine» des pourparlers 

L’Iran «très inquiet» de la «présence» israélienne dans le Caucase

«Nous ne tolèrerons certainement pas de changement géopolitique et de changement de carte dans le Caucase et nous sommes très inquiets de la présence de terroristes et de sionistes dans cette région», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, en visite à Moscou.