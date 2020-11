Election américaine : Téhéran se moque du «spectacle» offert par les deux candidats

Ali Khamenei, guide suprême iranien, a critiqué sur les réseaux sociaux les attitudes de Donald Trump et de Joe Biden dans leur course à la Maison Blanche.

La République islamique et les Etats-Unis sont apparus par deux fois au bord de la guerre depuis juin 2019 sur fond de tensions dans le Golfe et autour de l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015.

«Quel spectacle! L’un dit que c’est l’élection la plus frauduleuse de l’histoire des Etats-Unis. Et qui dit cela ? Le président actuellement en poste», indique un message publié dans la nuit de mercredi à jeudi sur le compte Twitter en anglais de l’ayatollah Ali Khamenei. «Son rival (Joe Biden) dit lui que Trump a l’intention de truquer l’élection. Voilà ce que sont les élections américaines et la démocratie aux Etats-Unis», ajoute Ali Khamenei.