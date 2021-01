Nucléaire iranien : Téhéran veut la suppression d’une clause de l’accord

Les autorités iraniennes veulent se débarrasser de certaines dispositions qui ouvrent la voie à la reconduction des sanctions de l’ONU contre leur pays dans le cadre des négociations sur le nucléaire.

Anadolu Agency via AFP

Téhéran souhaite faire ôter de l’accord sur le nucléaire iranien la clause permettant de réactiver des sanctions onusiennes à son encontre, et serait prête à négocier sur ce point, selon un haut responsable iranien.

En 2015, la République islamique et le Groupe des Six (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) ont conclu à Vienne un Plan d’action global commun (PAGC) censé régler la question nucléaire iranienne après douze années de tensions.