Tennis: Teichmann bat Azarenka au terme d’un combat titanesque

Teichmann a rendu coup pour coup

Le combat était engagé et il n’allait pas faiblir. Azarenka, qui n’a pas remporté deux titres à l’Open d’Australie (2012 et 13) ni joué trois finales à l’US Open pour rien, a breaké dès le troisième jeu de la deuxième manche. Mais Teichmann a rendu coup pour coup. La native de Barcelone, admirable, a pris à son tour le service de la Biélorusse pour revenir à 4-4. Les échanges, durs, disputés, se terminaient souvent par des coups gagnants, faisant monter l’ambiance sur le court Simonne-Mathieu. Et à force de s’accrocher, de pilonner, Teichmann a fait plier son adversaire pour remporter le deuxième set 7-5 après 2 h 4 mn.

Cette partie qu’elle aurait pu perdre en raison de son déficit d’expérience au plus haut niveau, la Biennoise l’a remportée au talent, à la volonté et au physique. La N° 2 helvétique, qui avait pourtant joué 3 h 24 mn la veille en double, était un brin plus fraîche dans le final. Son bras n’a pas flanché, sa tête non plus. Ce smash raté qui aurait pu lui procurer deux balles de match à 6-5? Pas grave. Teichmann, solide jusqu’au bout, n’a plus jamais dévié de sa trajectoire. Elle a survolé le super tie-break final (10-5) pour cueillir l’une des plus belles victoires de sa carrière. Elle défiera dimanche en 8e de finale l’Américaine Sloane Stephens (WTA 64).