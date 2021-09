Tennis - Teichmann frustrée puis qualifiée, Golubic éliminée

Peu avant 19 heures, à Flushing Meadows mardi, l’US Open de Jil Teichmann a débuté par un léger contretemps. La Biennoise de 24 ans venait tout juste d’arriver sur le court 15 qu’elle était aussitôt renvoyée au vestiaire. La raison? Le logo d’un sponsor bancaire visible sur le devant de son t-shirt. Frustrée, la Suissesse s’est heurtée à un «non» catégorique du superviseur et a dû aller changer de haut.

Golubic au bout de la nuit

Quelques heures plus tard, à 00h50 heure de New York, Viktorija Golubic s’est inclinée au bout du suspense face à Bianca Andreescu 7-5 4-6 7-5 après un combat long de 2h48 dans le stade Arthur Ashe. La Zurichoise de 28 ans, qui restait sur quatre échecs d’affilée au 1er tour du tournoi new-yorkais, devra attendre pour connaître le goût de la victoire dans le tableau principal de Flushing Meadows.

Bianca Andreescu (à gauche) et Viktorija Golubic au filet après leur rencontre du 1er tour.

Dans la foulée de son été de rêve – quart de finale à Wimbledon et médaille d’argent en double aux JO de Tokyo –, «Viki», désormais classée au 45e rang mondial, a trouvé de la profondeur et fait jouer la championne de 2019, jamais aussi peu à l’aise que lorsqu’elle doit frapper dans la précipitation. Mais à 5-4 en sa faveur, Golubic a pris de plein fouet la puissance d’Andreescu et perdu 12 points d’affilée.