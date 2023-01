Tennis: Marc-Andrea Hüsler tombe dans le piège du court No 3

Le vétéran australien est le chouchou absolu de la frange la plus avinée et la plus cocardière du public local, celle qui accepte de faire la queue durant des heures, les bras pleins de bières, pour s’entasser dans les petites tribunes du court le plus bruyant du site. En résumé, jouer Millman sur le 3 c’est un peu comme se coltiner Benoît Paire sur le Simonne-Mathieu, une expérience aux frontières du match de tennis.