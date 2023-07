Ladies Open de Lausanne: Teichmann qualifiée pour le 2e tour

En qualifications, les deux Suissesses engagées lundi, Jenny Dürst et Valentina Ryser, ont perdu. Mais Dürst a profité du forfait avant son premier match de la Roumaine Irina-Camelia Begu pour rejoindre le tableau principal. Au premier tour, mardi (dès 11h), la Lucernoise de 24 ans, 442e mondiale, fera face à la Monténégrine de 28 ans, Danka Kovinic (WTA 97).

Une journée suisse

La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 454, 25 ans) affrontera l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 87, 26 ans) en début de journée (dès 12h). Suivront la rencontre entre la Schwytzoise Céline Naef (WTA 159, 18 ans) et l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 42, 22 ans), puis la partie opposant la Grisonne Simona Waltert (WTA 132, 22 ans) à la Roumaine Ana Bogdan (WTA 39, 30 ans), et la journée se terminera avec le duel entre la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 117, 30 ans) et la Française Alizé Cornet (WTA 70, 33 ans).