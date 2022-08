Tennis: Teichmann s'offre la No 2 mondiale

La Suissesse a fait preuve d'autorité pour s'offrir le droit de défier la Roumaine Simona Halep (WTA 15) en 8es. Elle a également montré par mal de réalisme sur les balles de break, en convertissant deux tiers des opportunités laissées par Kontaveit (4/6) et en sauvant trois quarts de celles qu'elle avait concédées (6/8).

Solide, notamment derrière sa 2e balle, Teichmann vit un début de semaine de rêve à Toronto. Et pas grand-chose ne le laissait présager. La Seelandais avait, en effet, été sortie au 2e tour des qualifications à San Jose (USA) la semaine précédente. Elle restait même sur trois défaites au 1er tour au mois de juillet, après son 8e de finale à Roland-Garros en juin.

Medvedev out à Montréal

Le No 1 mondial Daniil Medvedev a été éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Montréal,, battu 6-7 (2/7), 6-4, 6-2 par Nick Kyrgios (37e), euphorique dans la foulée de sa victoire au tournoi de Washington.

Le Russe, lui aussi vainqueur la semaine passée, à Los Cabos au Mexique, et qui défendra dans plus de deux semaines son titre à l’US Open, a été débordé par la solidité et la puissance de l’Australien, vainqueur de son 8e match d’affilée, dont la dernière défaite était face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon le mois dernier.