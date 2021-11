New York : Tekashi 6ix9ine couvre sa chérie de billets

Le rappeur a gâté Jade à l’occasion de ses 25 ans. Il lui a notamment offert 100’000 dollars en cash.

Dire que le rappeur a gâté sa chérie pour ses 25 ans, célébrés samedi, est un euphémisme. Tekashi 6ix9ine, poursuivi en justice en juillet 2021 par un tatoueur, a couvert de cadeaux Jade, qui partage sa vie depuis un peu plus d’un an. D’après le site The Blast, l’artiste a notamment offert 100’000 dollars en cash à sa dulcinée. Elle a découvert les liasses de billets au moment de déballer, et d’ouvrir, plusieurs sacs de luxe.