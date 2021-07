New York : Tekashi 6ix9ine encore poursuivi en justice

Le sulfureux rappeur américain est accusé par un tatoueur japonais de nuire à sa réputation.

Nouvelle affaire judiciaire pour Tekashi 6ix9ine . Un tatoueur de Brooklyn à New York, Takashi Matsuba, a porté plainte contre lui, selon Page Six . Dans les documents remis à la justice vendredi 9 juillet 2021, le Japonais explique qu’il a vu deux documentaires sur la star de 25 ans. Dans l’un des deux, «69:The Saga of Danny Hernandez», diffusé en novembre 2020 sur Hulu, Takashi Matsuba, que l’on voit un court instant en train de tatouer, a appris que le rappeur new-yorkais, de son vrai nom Daniel Hernandez, s’était inspiré de son prénom pour son nom d’artiste.

Dans le second, «Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine», diffusé en mars 2021 sur Showtime, l’homme a découvert qu’on disait de lui qu’il «prenait de l’héroïne pour être créatif». Ce qui serait un mensonge. «Je n’ai jamais pris d’héroïne de ma vie», assure-t-il. Ces deux informations rendues publiques contrarient beaucoup le tatoueur. Etre associé malgré lui à l’image du sulfureux rappeur qui a fait de la prison pour divers délits ternirait grandement sa réputation. De plus, le fait de passer pour un drogué est catastrophique pour sa carrière, selon lui. «Il faut utiliser des aiguilles pour faire des tatouages et dans l’esprit des gens, l’héroïne est liée aux aiguilles hypodermiques. Du coup, cette association d’idées ferait croire à ses clients qu’ils courent un danger», peut-on lire dans sa plainte.