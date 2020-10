Floride : Tekashi 6ix9ine hospitalisé

Le rappeur de 24 ans a dû être emmené aux urgences après avoir mélangé du café et des brûleurs de graisse.

Son envie ce perdre du poids a failli coûter cher à Tekashi 6ix9ine. Comme le rapportent plusieurs médias américains, l’artiste a été hospitalisé le 30 septembre après avoir mélangé du café et des brûleurs de graisse et fait une overdose. Contacté par The Shade Room, le rappeur, qui va mieux et a pu rentrer chez lui, a confié qu’il avait pris deux pilules au lieu d’une, comme cela est recommandé.