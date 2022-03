États-Unis : Tekashi 6ix9ine peine à joindre les deux bouts

Le rappeur a affirmé devant un juge qu’il était proche de la ruine. Son contrat avec son label a expiré il y a un mois.

Le temps où le rappeur s’affichait avec des liasses de billets et des bijoux en or semble bien loin. En novembre 2021, il avait encore fait cadeau de 100’000 dollars en cash à sa chérie . Aujourd’hui, ses finances auraient viré au rouge vif. Dans une audience civile face un juge qui suit une affaire de vol qui remonte à 2018, Tekashi 6ix9ine, 25 ans, a affirmé qu’il serait bientôt ruiné. «En ce moment, je peine à boucler les fins de mois. Je ne sais pas si je toucherais à nouveau le genre d’avances sur cachet que je recevais avant mon arrestation (ndlr: en novembre 2018). Ma carrière est aujourd’hui au point mort», a dit l’artiste aux cheveux colorés dans des documents consultés par Allhiphop.com.

D’après le site, le New-yorkais avait reçu des montants «importants» selon le contrat d’enregistrement et de merchandising qu’il avait avec son label. Or, ce contrat est arrivé à échéance, en février 2022: «Je ne reçois donc plus de royalties sur rien et je n’ai pas encore pu récupérer mes comptes en banque liés à mes redevances». Selon lui, la banqueroute est donc toute proche. «Cette situation me mettra sûrement en faillite. Je ne pourrai jamais m’en remettre. Tout ceci au détriment des membres de ma famille qui comptent sur moi», a-t-il encore déclaré.