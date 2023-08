Un Israélien tué dans une attaque, l’assaillant palestinien mort

Un Israélien grièvement blessé samedi soir dans une «attaque terroriste» à Tel-Aviv a succombé à ses blessures et l’assaillant palestinien a été tué, ont annoncé les services hospitaliers et de sécurité israéliens. En début de soirée, la police a déclaré avoir reçu des informations concernant «une attaque à l’arme à feu dans la rue Montefiore à Tel-Aviv».

Un homme grièvement blessé et dans un état critique a été transporté à l’hôpital Ichilov a d’abord indiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge. L’hôpital a par la suite annoncé son décès. Hen Amir, 42 ans, marié et père de trois enfants «a été tué en empêchant avec son corps une attaque majeure et a sauvé de nombreuses vies avec sa mort», selon l’hôpital.