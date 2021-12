Golf - Tel père, tel fils, voici Charlie Woods!

Tiger Woods a effectué son retour sur les pelouses après son grave accident de voiture e n février dernier à Los Angeles e t c’est avec son fils de 12 ans, Charlie, qu’il participait au Championnat PNC père-fils de la PGA. En Floride, au Ritz Carlton Golf Course d’Orlando, l’ex-No un mondial et son rejeton ont été tout proches de la victoire.

Tiger Woods et son fils ont enchaîné 11 birdies consécutifs pour réaliser une carte de 57, soit 15 sous le par, et terminer le tournoi avec un score de 25 sous le par.

Le duo Woods n’a toutefois pas réussi à conclure avec un 12e birdie sur le 18e trou (par 5), se contentant du par et manquant l’occasion de mettre la pression sur John Daly, qui jouait avec son fils John Daly II, vainqueurs du tournoi avec 27 sous le par.

Tiger Woods, qui a failli être amputé de sa jambe droite après son accident il y a dix mois, était soulagé et reconnaissant de jouer à nouveau. «Je suis simplement heureux et reconnaissant d’être capable de faire cela, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision NBC. J’ai toujours ma propre jambe, ce qui était incertain pendant quelque temps, et elle fonctionne. Je suis juste très fatigué, je ne suis pas habitué à cela.»