Lausanne: Un quai de la future gare CFF présentait un danger mortel

Selon l’Office fédéral des transports, le risque que des passagers soient happés par un train, ou chutent sur la voie, sur l’un des quais de la future gare de Lausanne, était réel. Et «insoutenable».

L’annonce de la suspension des travaux de rénovation et de modernisation de la gare de Lausanne, l’automne passé, avait fait grand bruit. Les élus vaudois avaient manifesté leur mécontentement, estimant même que la date de fin du chantier, reportée à 2037, ne serait pas tenue. Et le dossier avait aussi occupé les débats sous la Coupole fédérale. Mais les dessous de ce report, révélés jeudi sur la RTS, risquent de faire encore plus parler d’eux. Car selon des documents émanant de l’Office fédéral des transports (OFT) que se sont procurés les enquêteurs de l’émission «Temps présent», un des quais de la future gare lausannoise, tel que prévu par les CFF, mettait en danger la vie des voyageurs.