Vaud : Télé-Dôle a obtenu le droit d’ouvrir son parking aux Dappes

Une décision de justice rendue mardi suspend l’interdiction prononcée fin décembre par le préfet du Jura. Et les mesures à prendre pour ouvrir le domaine skiable étaient discutées dans la soirée.

L’arrêt du Tribunal administratif de Besançon (F) est tombé mardi : le juge des référés a décidé de suspendre l’arrêté du préfet du Jura qui interdisait l’accès et le stationnement sur le parking des Dappes, qui permet d’accéder aux remontées mécaniques de la station de ski la Dôle, située en Suisse, a rapporté lacôte.ch . Cet arrêté, pris le 29 décembre 2020 pour dix jours dans le cadre des règles sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, a déjà été prolongé par deux fois . Le 20 janvier, il a fait l’objet d’une requête auprès du Tribunal administratif formulée par la société des remontées mécaniques Télé-Dôle, mais aussi l’Ecole suisse de ski de la Dôle et le chalet de Cuvaloup.

Tout remettre à plat

Cette décision de justice ne signifie pas pour autant l’ouverture immédiate du parking et des installations de Télé-Dôle. Une réunion entre les responsables des remontées mécaniques et le préfet du Jura était en cours mardi soir. «Il faut voir comment les choses peuvent avancer, et notamment discuter des mesures à mettre en place pour respecter le plan sanitaire lié à la pandémie, commun à toutes les stations de ski», commente Marco Ferrara, responsable de la communication pour Région de Nyon. C’est probablement mercredi déjà qu’on saura quelles décisions ont été prises.