Valais: Télé-Evolène a été floué par un de ses administrateurs

Valais : Télé-Évolène a été floué par un de ses administrateurs

Il était seul à avoir accès à l’e-banking des remontées mécaniques d’Évolène (VS) et il en a profité. En quelques mois, ce membre du conseil d’administration a soutiré entre 300’000 et 400’000 francs du compte de la société, a révélé mardi le «Nouvelliste». La commune a été la première à alerter la justice, alors qu’une plainte pour abus de confiance et gestion déloyale doit bientôt être déposée par Télé-Évolène.