John Legend découvre son sosie pendant une audition de The Voice

Quand on est coach dans «The Voice», on s’attend à entendre de belles voix et à faire la connaissance de futurs chanteurs talentueux, mais pas forcément à découvrir son sosie. C’est pourtant ce qui est arrivé à John Legend dans l’épisode de la saison 24 du télécrochet diffusé lundi 3 octobre 2023, sur la chaîne NBC. Quand le papa de quatre enfants s’est retourné pour découvrir quel candidat interprétait «Stay With me», de Sam Smith, il est tombé sur…lui (ou presque).