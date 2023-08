Une jeune Suissesse au casting de The Debut: Dream Academy

Manon Meret a déjà une jolie notoriété sur TikTok. La créatrice de contenu compte près de 257’000 abonnés et a récolté plus de 9 millions de likes pour ses vidéos de synchronisation labiale. Reste que sa célébrité pourrait exploser internationalement ces prochaines semaines. La Zurichoise de 21 ans fait en effet partie des candidates du télécrochet «The Debut: Dream Academy».

Ce programme, proposé par Hybe, à l’origine de BTS, et le label américain Geffen Records, filiale d’Universal Music Group, a pour objectif de créer «le premier groupe féminin international» de pop. Les deux sociétés ont lancé le processus de sélection en novembre 2021 et examiné 120’000 dossiers en provenance du monde entier pour ne garder que vingt participantes. Ce sont ces dernières, qui viennent de Suisse, de Thaïlande, d’Australie, d’Argentine, du Brésil, des États-Unis, de Suède, du Japon, de Biélorussie, de Slovaquie, des Philippines ou encore de Corée du Sud, que l’on découvrira dès le 1er septembre 2023, durant 12 semaines, sur la chaîne YouTube dédiée à l’émission. La composition finale du groupe de filles, qui aura été grandement influencée par les votes des internautes sur TikTok et Weverse, sera annoncée le 17 novembre 2023 lors d’un live.