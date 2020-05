Telegram abandonne son projet de cryptomonnaie

Un tribunal américain a interdit à l’app de messagerie instantanée de lancer sa plateforme Telegram Open Network (TON) dans le monde.

Après une longue bataille devant les tribunaux avec la Securities and Exchange Commission (SEC), régulateur américain des transactions financières, Telegram jette l’éponge. L’app de messagerie instantanée a annoncé jeudi mettre un terme à son projet Telegram Open Network (TON) et sa cryptomonnaie Gram, qui avait levé 1,7 milliard de dollars en 2018. Une levée de fonds jugée illégale par la SEC.

Utilisée par plus de 400 millions de personnes, l’app de messagerie instantanée devait lancer sa plateforme de blockchain le 30 avril 2021, après avoir reporté son lancement d’un an. Elle était censée proposer une cryptomonnaie décentralisée à toute personne avec un smartphone, à l’instar du projet Libra de Facebook qui a aussi attiré l’attention des autorités de régulation aux États-Unis et en Europe.