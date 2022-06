Telegram accuse Apple de brider les web apps

iOS : Telegram accuse Apple de brider la version web des apps

Le patron de l’app de messagerie Telegram, Pavel Dourov, reproche à la firme à la pomme d’imposer intentionnellement des restrictions aux web apps sur son système mobile.

Cette situation profite à la marque à la pomme, selon lui: «Nous soupçonnons Apple de paralyser intentionnellement ses applications web pour forcer ses utilisateurs à télécharger davantage d’applications natives sur lesquelles Apple peut prélever sa commission de 30%», dénonce-t-il. Et d’enfoncer le clou: «Il est triste que, plus de dix ans après la mort de Steve Jobs, une entreprise qui a révolutionné le web mobile soit devenue son principal obstacle.»

Telegram Premium

Vendredi dernier, Pavel Dourov a par ailleurs confirmé sur son canal Telegram l’arrivée d’une formule payante sur sa plateforme de messagerie. Cette nouvelle offre, baptisée Telegram Premium, s’adresse aux «fans les plus exigeants». Attendue avant la fin du mois, elle doit apporter de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d’envoyer des fichiers plus gros et une vitesse de téléchargement plus rapide, ainsi que d’autres avantages. «Toutes les fonctionnalités existantes restent gratuites et de nombreuses nouvelles fonctionnalités gratuites sont à venir», a tenu à rassurer le patron. Il n’a pas indiqué de prix, mais ce dernier pourrait être de 4,99 dollars par mois, d’après les rumeurs.