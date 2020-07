Concurrence

Telegram ne veut plus dépendre de l’App Store

Les utilisateurs d’iPhone doivent pouvoir télécharger l’app de messagerie sur d’autres boutiques, exige son éditeur auprès des autorités européennes.

La toute-puissance d’Apple sur sa boutique d’applications est une nouvelle fois prise à partie. Après le service d’écoute musicale suédois Spotify et le géant japonais du commerce en ligne Rakuten (app de messagerie Viber), c’est au tour de Telegram de sonner la charge auprès de la Commission européenne. Dans une plainte adressée au gendarme de la concurrence, l’éditeur russe de l’app de messagerie a estimé qu’Apple devait «permettre aux utilisateurs d’avoir la possibilité de télécharger des logiciels en dehors de l’App Store». L’enjeu est à la fois de réduire le montant de la commission prélevée par Apple et de s’émanciper de la procédure controversée de validation des applications, contrôlée exclusivement par Apple. Citant sa plateforme de jeux recalée en 2016, Telegram a dénoncé la capacité d’Apple à freiner l’innovation grâce à son «pouvoir monopolistique» sur le marché des applications, relève notamment le Financial Times.