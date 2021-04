«En Valais, vers 20 heures ou 21 heures, trouver un médecin peut être difficile», observe Idris Guessous, médecin-chef du Service de médecine de premier recours aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). C’est la raison pour laquelle les trois communes du Haut-Plateau (Crans-Montana, Icogne et Lens) testent depuis le 1er avril, en partenariat avec les HUG, un dispositif de télémédecine combinant accueil physique et consultation à distance.

Ce projet pilote, qui durera jusqu’au 11 avril, se déploie les jours de semaine entre 19 heures et minuit, ainsi que l’a rapporté « Le Nouvelliste ». Les patients sont accueillis au Centre médical intercommunal (CMI) de Crans-Montana par deux infirmiers en chair et en os. Après un premier examen, si leur état de santé le nécessite, ils sont mis en relation par vidéo avec un chef de clinique de garde du Service de médecine de premier recours des HUG. Si besoin, un suivi est organisé les jours suivants avec un médecin du CMI.

La meilleure technologie: l’humain

«Il s’agit d’un dispositif unique, explique Idris Guessous. L’idée, c’est de pouvoir répondre au patient lorsqu’il n’existe pas de solution locale.» Si diverses solutions de télémédecine se sont rapidement développées depuis le début de la pandémie de Covid-19, le praticien insiste sur sa volonté de «fournir un service de médecine universitaire. Nous mettons à disposition nos meilleurs médecins. Nous avons le sentiment qu’avec la télémédecine, on peut faire beaucoup de choses, mais pas tout: la meilleure technologie, cela reste l’infirmière et le médecin.»

Pour l’heure, il n’est pas prévu de mettre sur pied un tel système à Genève, car entre 19 heures et minuit, il existe justement des solutions locales. Mais Idris Guessous ne l’exclut pas. «Il faudrait initier une collaboration avec une clinique, comme le CMI en Valais, et que cela soit un modèle gagnant-gagnant: si le patient vient dans un tel centre pour une consultation de télémédecine et qu’il est satisfait, en confiance, il y retournera toujours par la suite.»