Glacier 3000: Téléphérique encore à l’arrêt, sans lien avec la panne précédente

C’est un rire un peu nerveux qui a émergé chez cette lectrice, qui passait la journée du côté du Glacier des Diablerets, au moment d’annoncer que le téléphérique qui monte au sommet du massif à 3000 mètres avait connu une panne, ce jeudi, vers midi. «Ce n’était pas grave du tout, mais après ce qui s’est passé ces dernières semaines…» La remontée mécanique est en effet restée fermée durant deux semaines, en pleine saison touristique, à cause de pannes à répétition et l’origine est longtemps restée inconnue. Une évacuation par hélicoptère avait été nécessaire, et une perte d’un demi-million de francs est estimée pour Glacier 3000.