Canton de Fribourg : Téléphones portables plus vrais que nature saisis à Bulle

La police fribourgeoise a interpellé trois Roumains qui tentaient de vendre des contrefaçons, dans les commerces de la ville. Les appareils ainsi que plusieurs milliers d’euros ont été saisis.

Si vous habitez Bulle et sa région et que vous tombez sur un iPhone récent à prix cassé, méfiez-vous. Il pourrait bien s’agir d’une contrefaçon, met en garde la police cantonale fribourgeoise. Celle-ci vient en effet d’interpeller trois personnes qui tentaient de vendre de faux smartphones dans la cité gruyérienne.

Les trois hommes, des ressortissants roumains de passage et âgés de 16, 25 et 31 ans, ont été interpellés et placés en détention provisoire. Cinq contrefaçons de téléphones portables ont en outre été découvertes dans leur véhicule et séquestrées. Plusieurs milliers d’euros et centaines de francs suisses ont également été saisis sur les suspects.