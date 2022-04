Affaire Narumi en France : Téléphonie et géolocalisation mettent à mal la version de l’accusé

Au procès de Nicolas Zepeda vendredi, la police a démontré comment les adresses IP des comptes de Narumi Kurosaki correspondaient à ceux de l’accusé, après la disparition de l’étudiante japonaise.

«Tout ça n’est pas du hasard»

Le 6 décembre 2016, alors que la jeune femme n’a plus été vue depuis deux jours, «une personne va se connecter sur le compte Facebook de Narumi et acheter un billet de train avec sa carte. Le portable de Nicolas Zepeda est localisé au même endroit», un centre commercial de Dijon, a expliqué le commandant de police Christophe Touris. Celui-ci a présenté devant la cour d’assises du Doubs (est) l’ensemble des éléments de téléphonie et de géolocalisation, avant et près la disparition.