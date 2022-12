Lausanne: Téléphonie: il a eu plus de 200 abos les doigts dans le nez et sans payer

Sunrise, Swisscom, Fust, ­Mobilezone, Interdiscount, CoopMobile… Entre fin 2013 et début 2017, Dragan*, trentenaire serbe alors sans activité lucrative, avait fait de l’escroquerie son activité de prédilection. Il ciblait les opérateurs téléphoniques et les vendeurs de smartphones. Entre Lausanne et Genève, il a réussi à obtenir plus de 200 abonnements téléphoniques et autant de smartphones. Ce titulaire d’un permis F faisait notamment appel à des tiers bien établis en Suisse, qui souscrivaient des abos à sa place. Il avait convaincu bon nombre d’entre eux qu’en cas de non-paiement des factures mensuelles de sa part, les contrats allaient être rompus sans frais. Dragan ne tenait pas parole: il revendait les smartphones, et les factures restaient impayées. Dans certains cas, il utilisait les pièces d’identité de tiers et imitait leur signature pour obtenir des appareils.