La majorité des Suisses ne craint pas l’extension de la 5G

«Vous inquiétez-vous des effets du rayonnement de la technologie 5G sur votre santé?», demandait l’enquête. Pas spécialement, ont répondu la majorité des Suisses. Selon le sondage 20 minutes/Tamedia, seuls 10% des participants ont répondu franchement oui à la question, 18% ont dit plutôt oui. À l’inverse, un bon 38% a répondu non et 32% plutôt non. Ce sont surtout les plus jeunes qui n’ont pas d’inquiétudes particulières.

La question a aussi été analysée sous l’angle des sympathies partisanes des participants. Les électeurs des Verts sont les plus sceptiques, même si, chez eux aussi, une majorité ne craint pas le développement de la 5G. À l’inverse, chez les électeurs du PLR et des Vert’libéraux, c’est un franc soutien qui ressort.

Le parlement va de l’avant

La nouvelle va ravir les défenseurs de la 5G. Le comité Chance5G milite pour un développement de la technologie et vient de créer un jeu en ligne pour le grand public où les joueurs doivent planifier la meilleure couverture de réseau possible. Et si des habitants ne captent pas, ils gueulent et, dès que leur nombre est trop élevé, le jeu est perdu. Plusieurs politiciens l’ont essayé. «La population a besoin de mieux comprendre l’importance et la complexité de notre téléphonie mobile», salue la municipale vert’libérale de Morges (VD) Laetitia Morandi, citée dans le communiqué du groupe.