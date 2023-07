Genève: «Payer 300 fr. des filtres qu’on peut acheter à 10 euros les 3, je dis non!»

Ce sont les filtres de protection des écrans Samsung, installés par le fabricant directement à l’usine sur ses téléphones portables pliables, qui étaient abîmés. DR

«Swisscom abuse de sa position dominante, c’est plus que honteux!» Lionel ne décolère pas, et pour cause. Propriétaire de deux téléphones portables Samsung, achetés en ligne, légèrement abîmés, ce Genevois les a amenés, la semaine passée, au Swisscom Shop, seul centre de réparation dans la Cité de Calvin agréé par la marque coréenne. Les appareils étant sous garantie, il pense ne rien devoir débourser. Sauf qu’une fois sur place, on lui annonce d’emblée qu’il va se voir facturer 150 francs de frais de dossier par appareil car il n’est pas client Swisscom.

«On m’a dit que c’était une nouvelle politique depuis 2 mois, poursuit Lionel. Payer 300 francs pour faire réparer deux écrans de téléphone alors qu’ils sont encore sous garantie, je dis non! Mais Swisscom a le quasi-monopole des centres de réparation pour Samsung en Suisse romande! Comment je fais, moi? Si je me rends chez un réparateur non agréé, ou si répare moi-même mon téléphone, ma garantie saute automatiquement.»

«Rien n’est encaissé», assure Swisscom

Chez Swisscom, on plaide le malentendu. «Les explications de notre collaborateur n’étaient pas claires, ou le client a mal compris, affirme Christian Neuhaus, porte-parole. Quand vous vous rendez dans un de nos shops pour faire réparer votre téléphone Samsung ou Apple – les deux marques dont nous avons la licence pour les réparations – on vous fait signer un document vous engageant à payer au maximum 150 francs par réparation. Mais rien n’est encaissé. Si le dommage est couvert par la garantie, alors le fabricant nous rembourse la réparation et le client ne paie rien.»

Contacté, le service de presse de Samsung confirme que «les cas de garantie sont traités sans frais dans nos centres de service ou chez des partenaires agréés». Lionel, qui a écrit au service clientèle du fabricant pour signaler sa mésaventure, n’a, pour l’heure, pas reçu de réponse.