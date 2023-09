Roaming: le prix des données mobiles ne sera pas limité

Les Suisses paient leurs données 31 fois plus cher que les Français

En juin dernier, le magazine «Bon à Savoir» avait relevé que les Suisses paient toujours très cher pour utiliser leur téléphone à l’étranger. L’opérateur Salt facture ainsi 2950 francs pour télécharger un Gigabit (GB) de données en Europe si on n’a pas conclu un abonnement qui inclut cette prestation! Et une heure de téléphone hors frontières coûte près de 120 francs sans forfait. Un constat dressé également en juin par le site cable.co.uk qui a passé à la loupe 5000 forfaits dans 233 pays. Les résultats pour la Suisse, compilés par la plateforme de comparaison de produits financiers HelloSafe, étaient implacables: avec une moyenne de 7 fr. 25 pour 1 gigaoctet (Go) de données, la Suisse était en 2022 le 7e pays au monde et le 1er en Europe en termes de cherté pour les données mobiles. En moyenne, les Helvètes paient 31 fois plus que les Français!