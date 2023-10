Grossesse heureuse, mais compliquée pour Hilona Gos

«Je n’arrive toujours pas à y croire, mais oui, je suis enceinte! C’est avec tellement d’émotion que je vous l’annonce. J’ai enfin réalisé mon plus grand rêve: fonder une famille avec l’amour de ma vie», a posté Hilona Gos, le 1er octobre 2023 sur Instagram. L’ancienne candidate des «Marseillais» et des «Princes et princesses de l’amour», qui a accusé son ex, Julien Bert, de violences conjugales, deviendra maman au côté de Paul André, restaurateur qu’elle a présenté à ses abonnés au printemps 2022.