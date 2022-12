Les appareils électriques consomment toujours moins d’énergie

Énergie : Télés, ordinateurs ou frigos continuent à consommer de moins en moins

Entre 2002 et 2021, la consommation totale d’énergie des appareils électriques a baissé de 16,3% et cela même si leur nombre a augmenté.

Même si le nombre d’appareils électriques continue d’augmenter en Suisse , ces derniers consomment de moins en moins d’énergie. En 2021, la Suisse comptait ainsi «49,3 millions de gros appareils électroménagers, d’appareils informatiques, de bureautique et d’électronique de loisirs en cours d’utilisation, soit 41,2% de plus qu’en 2002 (34,9 millions)», révèle ce lundi l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

L’informatique en progrès

L’amélioration de l’efficacité la plus forte depuis 2002 a été enregistrée du côté des appareils informatiques, de bureautique et d’électronique de loisirs (PC, moniteurs, etc.). «Durant cette période, leur consommation a baissé de 53%», annonce l’OFEN. Quant aux réfrigérateurs, congélateurs et autres, ils sont 32% plus efficaces qu’en 2002.