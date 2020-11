Réalité virtuelle : Téléspectateurs plongés au cœur du combat de boxe

Facebook diffusera le match entre Amilcar Vidal et Edward Ortiz en direct sur son application immersive Oculus Venues.

La firme de Mark Zuckerberg promet de transformer la manière dont on regarde un combat de boxe sur un écran. Elle va diffuser dans la nuit de samedi à dimanche le match entre Amilcar Vidal et Edward Ortiz sur Oculus Venues, son application événementielle accessible via un casque de réalité virtuelle.