Jusqu’au 31 décembre 2020, les frontaliers peuvent faire du télétravail en France sans que cela n’entraîne le moindre changement sur leur régime fiscal et les cotisations sociales.

La crise sanitaire a provoqué un recours massif au télétravail. Pour les frontaliers et leurs employeurs, cette nouvelle donne a provoqué un casse-tête sur le plan légal. En effet, les charges sociales d’un frontalier travaillant à temps partiel en Suisse et exerçant au moins 25% de son activité en France doivent être payées intégralement en… France. Y compris pour son activité exercée en Suisse. Dès que le seuil des 25% est atteint, l’affiliation au niveau des régimes de sécurité sociale revient au pays de résidence de l’employé en lieu et place de celui de l’employeur.