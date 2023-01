Suisse: des patrons interdisent le télétravail le lundi et le vendredi

Changement d’habitude, un défi pour les CFF

Les CFF constatent que le lundi et le vendredi sont désormais les jours les plus prisés des employés pour télétravailler. En début et en fin de semaine, les trains sont moins bondés, alors que les mardis et les jeudis sont plus fréquentés qu’avant la pandémie. L’un des défis est de mieux répartir les flux de pendulaires sur la journée, explique Frédéric Revaz, porte-parole aux CFF. Pour ce faire, la compagnie compte notamment sur son offre de billets dégriffés. Et, aux heures de pointe, de plus longs trains sont mis en service. Des trains duplex, qui peuvent accueillir environ 40% de passagers en plus sont aussi utilisés autant que possible.