Ils vont au boulot, boivent un café et se barrent

Flexibilité. Ce principe cardinal dans le monde du travail se manifeste sous la forme d’ un café. Plus exactement, du coffee badging (utiliser son badge d’accès pour prendre un café). Ce néologisme venu des États-Unis caractérise le fait de se pointer au bureau, de socialiser avec ses collègues et de retourner chez soi pour télétravailler. Dans ce cas de figure, la boisson chaude symbolise la socialisation réelle à une époque où les contacts virtuels se sont imposés dans la vie professionnelle. Un sondage (échantillons de 2000 travailleurs polyvalents) réalisé, en juin dernier, pour le compte d’Owl Labs, société spécialisée dans l’équipement, indique de visioconférence, indique que 58% des sondés pratiquent le coffee badging. 8% déclarent ne l’avoir jamais fait, mais sont intéressés. Ces chiffres ont été relayés, la semaine dernière, par la chaîne américaine CNBC.

Un repas pour garder le contact

En fractionnant une journée entre le bureau et le domicile, un salarié répond au vœu de l’employeur pour qui le présentiel demeure un facteur déterminant. On le sait, depuis la généralisation du télétravail en 2020, dans la foulée de la pandémie de Covid-19, les patrons cherchent le moyen de réunir leurs troupes. CNBC présente l’exemple de Yannique Ivey, 27 ans, collaboratrice d’une société de conseil en technologie à Atlanta. La Géorgienne se rend au bureau en voiture une à deux fois par mois. Sur place, elle bosse de 11 heures à 15 heures. Cette tranche horaire lui permet de luncher avec des collègues pendant quelques heures et de partir avant que la circulation ne devienne infernale.