Coronavirus : Télétravail: l’USS demande une adaptation de la loi

Face à l’importance croissante du télétravail pendant la pandémie, l’Union syndicale suisse souhaite que les employés qui recourent à cette pratique soient protégés «de toute urgence» par une modification de la loi.

Afin de combler ces lacunes, l’USS estime que la loi fédérale sur le travail à domicile pourrait être adaptée. Pour des raisons formelles, cette loi ne peut pas être interprétée aujourd’hui comme couvrant le travail de bureau effectué à domicile. Cela doit être modifié par une modernisation et une expansion de la loi.

Adaptation des dispositions

Indépendamment des adaptations juridiques, le télétravail doit également être réglementé par des CCT, estime l’USS. Ces CCT doivent stipuler que le télétravail est volontaire, qu’une place de travail est toujours disponible dans l’entreprise et qu’un échange régulier, et donc des contacts sociaux, sera maintenu. Doivent aussi être réglementés dans les CCT les heures de travail, la disponibilité et d’autres points tels que le respect de la protection des données.