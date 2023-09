Stéphane Plaza accusé de violences par des ex-compagnes

Selon l’une des femmes interrogées, Stéphane Plaza «exerce des manipulations, des pressions et des maltraitances».

«Humiliations, menaces, violences»

Les avocats de Stéphane Plaza dénoncent «des accusations diffamatoires et injurieuses» envers l’animateur, selon un communiqué transmis à l’AFP. «Mediapart s’est fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité» de Stéphane Plaza, «se rendant ainsi complice du dénigrement public à l’encontre de ce dernier, alors qu’elles sont visées par une plainte pénale qu’il a déposée (contre elles) pour harcèlement et cyberharcèlement», peut-on encore lire. Sollicité par l’AFP, le groupe M6 n’avait pas réagi.

Mediapart explique pour sa part dans son article avoir «réuni de nombreux éléments et récits témoignant de maltraitances exercées par l’agent immobilier popularisé par M6 sur trois de ses compagnes: humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d’entre elles, physiques.»

«Fracture de l’annulaire avec arrachement osseux»

Selon l’une des femmes interrogées, Stéphane Plaza «exerce des manipulations, des pressions et des maltraitances», afin de «faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps». Cette même source affirme également avoir eu trois doigts cassés par l’animateur lors d’une dispute, «une fracture de l’annulaire avec arrachement osseux, et deux luxations au niveau des articulations du majeur et de l’index», précise Mediapart.