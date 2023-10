TV: L'animateur Stéphane Plaza ciblé par une enquête pour violences conjugales

Deux courriers de victimes présumées

«Deux courriers de femmes ont été reçus au Parquet de Paris reprochant des violences commises» par Stéphane Plaza «au cours de (leur) relation», a précisé le Parquet. Dans une enquête diffusée en septembre, le site d’information Mediapart, s’appuyant sur les témoignages de trois anciennes compagnes de l’animateur, expliquait avoir «réuni de nombreux éléments et récits témoignant de maltraitances exercées par l’agent immobilier popularisé par M6 sur trois de ses compagnes: humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d’entre elles, physiques».

L’animateur a formellement contesté ces accusations. Ses avocats avaient alors dénoncé «des accusations diffamatoires et injurieuses». Ils avaient considéré que «Mediapart (s’était) fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité» de Stéphane Plaza, et qui «sont visées par une plainte pénale qu’il a déposée (contre elles) pour harcèlement et cyberharcèlement». Contacté mardi, un des avocats de l’animateur n’a pas souhaité réagir.