Universiade 2021 – Telle une flamme olympique, une carafe d’eau passe de Fribourg à Neuchatel

Universiade 2021 : Telle une flamme olympique, une carafe d’eau passe de Fribourg à Neuchâtel

Des athlètes universitaires participent à un relai parti de Turin, en Italie, avec Lucerne pour destination.

La prochaine Universiade d’hiver, manifestation sportive qui est de retour en Suisse 59 ans après la seule édition helvétique, se tiendra à Lucerne le mois prochain. En guise de flamme olympique, de l’eau est transportée d’une ville à une autre en passant par certaines étapes. C’est ainsi que vendredi des athlètes fribourgeois et neuchâtelois ont transporté à la rame et par voie lacustre, de Morat (FR) à Neuchâtel, la carafe géante symbolisant ce fameux «water relay». Ce relai a débuté à Turin (Italie). Il passera ensuite par toutes les universités suisses, et s'achèvera à Lucerne.

Ces «Jeux olympiques» universitaires se tiendront du 11 au 21 décembre. Mille six cents athlètes de plus de 540 universités et 50 nations concourront pour des médailles dans dix sports pendant 11 jours de compétition. Sous la bannière de Lucerne, l'Universiade est organisée conjointement par six cantons de Suisse centrale (Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald et Zoug). La manifestation, prévue à l’origine en janvier, avait été repoussée pour cause de pandémie.