Dua Lipa est tellement occupée qu’elle doit planifier ses douches

L’artiste britannico-albanaise de 27 ans ne sait plus où donner de la tête. Entre une attaque en justice par un producteur de musique, la préparation de son troisième album – prévu pour 2024 – et de la saison 3 de son podcast «Dua Lipa: At Your Service», ses nouvelles expériences en tant qu’actrice et son site Service95, Dua Lipa a un agenda des plus chargés. Au point que la compagne de Romain Gavras doit même planifier ses douches.