Méditerranée

Tels des «athlètes», les cachalots se relaient pour chasser

Une étude menée en mer Méditerranée a pu mesurer, pour la première fois, les comportements naturels de plusieurs individus en plongées coordonnées.

Pour chasser plus efficacement, les cachalots utilisent «une technique de relais maîtrisée à la manière d'une compétition sportive», ce qui prouve leur «intelligence collaborative», révèle l'étude «Sphyrna odyssey» conduite en mer Méditerranée.

«Pour la première fois au monde, nous avons, via notre stratégie d'écoute passive (...) mesuré les comportements naturels de plusieurs individus en plongées coordonnées», indique le rapport de cette mission, conduite par le bioacousticien Hervé Glotin, de l'Université de Toulon (sud-est de la France), grâce aux drones marins Sphyrna de la société Sea Proven.

Deux «laboratoires autonomes» pilotés à distance ont recueilli dans les fonds marins des enregistrements sonores et des échantillons d'ADN environnemental. C'est grâce à ces écoutes que les chercheurs ont découvert un phénomène étrange : la chasse «collaborative» du cachalot, par groupes matriarcaux de six individus en moyenne.

«Le cachalot est un athlète»

Sphyrna Odyssey a pu montrer que «les cachalots sont la plupart du temps en opposition dans leurs phases de plongée ou de remontée. Un cachalot peut très bien plonger seul tandis qu'un autre en profitera pour remonter à la surface pour respirer», ce qui démontre «un comportement de cohésion et intelligent». «Les individus effectuent une véritable chorégraphie et utilisent une technique de relais maîtrisée à la manière d'une compétition sportive, afin d'optimiser l'utilisation et la gestion des ressources au sein du groupe», écrivent encore les chercheurs.