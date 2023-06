Affaire Mike Ben Peter: Témoignage de la veuve

«J’ai crié et ça a réveillé les enfants»

Elle a ensuite expliqué comment elle a appris le décès de son mari. «Je lui ai parlé pour la dernière fois le soir du 28 février, par téléphone. Il m’a dit qu’il allait se chercher à manger et qu’il me rappellerait plus tard. J’ai ensuite reçu un appel vers 2 h 30 du matin. C’était la petite sœur de Mike. Elle m’a dit qu’un médecin suisse avait appelé sa mère, mais elle n’avait pas bien compris ce qu’il avait dit. Elle avait juste compris qu’il était maintenu en vie avec une machine. J’ai crié, et ça a réveillé mes enfants. Je ne comprenais pas. Je criais: «Mais qu’est-ce qui s’est passé?» J’ai ensuite rappelé l’hôpital à plusieurs reprises et supplié les médecins de sauver mon époux.» Mais, vers 11 h, on l’a informée que c’était fini. «Les médecins m’ont dit: «Madame, on est désolés. On a fait tout ce qu’on a pu.» J’étais dévastée.»